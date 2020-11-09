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В Оршанском районе при пожаре погибли муж и жена
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел утром 9 ноября в частном доме в деревне Немерово Оршанского района. Погибли хозяева — пожилые супруги,
Когда спасатели приехали на место, дом горел открытым пламенем. Потушив огонь, работники МЧС нашли на полу в одной из комнат тела 77-летнего хозяина жилья и его 71-летней жены.
Рассматривают две основные версии пожара: нарушение правил эксплуатации электросетей или печного отопления.
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Потушив огонь, работники МЧС нашли на полу в одной из комнат тела.
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