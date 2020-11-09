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В Полоцке погиб 8-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 ноября в милицию обратился житель Полоцка, который сообщил о пропаже своего 8-летнего сына. Об обстоятельствах трагедии
Тело мальчика нашли недалеко от дома в ливневом колодце.
Предварительно установлено, что колодец частично был накрыт досками.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (Служебная халатность).
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Вечером 8 ноября в милицию обратился житель Полоцка, который сообщил о пропаже 8-летнего сына.
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