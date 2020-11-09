Школьнику вынесли приговор за коктейль Молотова на протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Судом Жабинковского района вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего юноши, который бросил коктейль Молотова в служебный милицейский автомобиль, сообщили в Брестском областном суде.

Уголовное дело в отношении школьника было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса, факты, за которые судили несовершеннолетнего, относятся к 11 августа 2020 года.

"Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа",- сообщили Sputnik в областном суде.

Как следует из материалов дела, обвиняемый 11 августа, находясь в городском парке города Жабинка, нашел стеклянную бутылку со смесью автомобильного бензина и минерального масла, и перенес ее к городской площади города. Потом бросил подожженный коктейль Молотова на тротуар между зданиями почты и Городского дома культуры. Бутылка с зажигательной смесью упала и разбилась вблизи служебного автомобиля отдела внутренних дел Жабинковского райисполкома.

Кроме этого, как следует из приговора суда, школьник "умышленно продемонстрировал угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел".

Обвиняемый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, смягчающим ответственность обстоятельством суд признал явку с повинной и чистосердечное раскаяние обвиняемого в содеянном. Прокурор вовремя прений просил ему назначить кроме 2 с половиной лет "домашней химии" еще арест сроком на 1 месяц, но суд, вынеся обвинительный приговор, назначил только ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Читайте также: