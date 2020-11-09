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Школьнику вынесли приговор за коктейль Молотова на протестах
09.11.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Судом Жабинковского района вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего юноши, который бросил коктейль Молотова в служебный милицейский автомобиль, сообщили в Брестском областном суде.
Уголовное дело в отношении школьника было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса, факты, за которые судили несовершеннолетнего, относятся к 11 августа 2020 года.
"Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа",- сообщили Sputnik в областном суде.
Как следует из материалов дела, обвиняемый 11 августа, находясь в городском парке города Жабинка, нашел стеклянную бутылку со смесью автомобильного бензина и минерального масла, и перенес ее к городской площади города. Потом
Кроме этого, как следует из приговора суда, школьник "умышленно продемонстрировал угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел".
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, смягчающим ответственность обстоятельством суд признал явку с повинной и чистосердечное раскаяние обвиняемого в содеянном. Прокурор вовремя прений просил ему назначить кроме 2 с половиной лет "домашней химии" еще арест сроком на 1 месяц, но суд, вынеся обвинительный приговор, назначил только ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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В суде несовершеннолетний признал вину и раскаялся, суд назначил меньше, чем просил прокурор, приговор в законную силу не вступил.
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