В Полоцке ребенок упал в колодец и погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Тело ребенка восьми лет обнаружили в ливневом колодце в Полоцке, устанавливаются обстоятельства смерти мальчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Вчера вечером отец погибшего ребенка обратился в милицию с сообщением об исчезновении сына.

"В ходе поисковых мероприятий сотрудниками милиции в ливневом колодце недалеко от дома было обнаружено тело ребенка", - отметили в СК.

Следственно-оперативная группа выяснила, что колодец был лишь частично накрыт досками, выясняется точная причина падения ребенка в ливневое отверстие.

По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность).

Читайте также: