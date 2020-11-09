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В Полоцке ребенок упал в колодец и погиб

09.11.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Тело ребенка восьми лет обнаружили в ливневом колодце в Полоцке, устанавливаются обстоятельства смерти мальчика, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Вчера вечером отец погибшего ребенка обратился в милицию с сообщением об исчезновении сына.

© Photo : ГАИ Минска
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"В ходе поисковых мероприятий сотрудниками милиции в ливневом колодце недалеко от дома было обнаружено тело ребенка", - отметили в СК.

Следственно-оперативная группа выяснила, что колодец был лишь частично накрыт досками, выясняется точная причина падения ребенка в ливневое отверстие.

По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность).

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Теги: Минск
 
 
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Накануне происшествия родители мальчика обратились в правоохранительные органы с сообщением о его пропаже.
 
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