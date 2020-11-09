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Следователь оставил Максима Знака под стражей до 9 января

09.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Фигуранту уголовного дела о призывах к смене власти, члену президиума Координационного совета юристу Максиму Знаку следствие продлило срок содержания под стражей еще на 2 месяца, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО №1 в Минске, он является обвиняемым по делу Координационного совета, по которому проходят еще несколько членов президиума КС.

"Следственный комитет и генеральная прокуратура продлили срок содержания Максима Знака под стражей еще на 2 месяца, то есть до 9 января", – сообщил Sputnik в понедельник адвокат Лаевский. По его словам, данное решение было принято еще на прошлой неделе, но защита узнала о нем только сегодня.

"Мы не согласны с данным решением. Считаем его незаконным, пишем жалобу в суд, в ближайшее время она будет направлена в Следственный комитет", – сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что ранее была подано ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Максима Знака.

С чего все начиналось

Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Они считают, что на выборах победила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

© Photo : Глеб Канаш / Bel.biz
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Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Мария Колесникова и Максим Знак – являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.

Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокаты оппозиционного политика не согласны с этим решением и готовят жалобу в суд, она будет подана в ближайшее время.
 
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