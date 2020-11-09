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Амфетамин от знахарки: украинец попался на перевозке наркотика в Беларусь

09.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Сотрудники Гомельской таможни задержали украинца, который пытался провезти в Беларусь амфетамин, об этом случае рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК).

© Sputnik / Виктор Толочко
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Провоз наркотика в страну предотвратили в пункте пропуска "Новая Гута" на границе с Украиной. Украинец ехал в качестве пассажира легкового автомобиля Renault транзитом через Беларусь в Литву. При проведении таможенного контроля служебная собака указала на то, что у 43-летнего мужчины есть запрещенные вещества. При этом он уверял таможенников, что наркотики не употребляет и в данный момент у него при себе их нет.

"При таможенном осмотре под чехлом его мобильного телефона таможенники обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Как пояснил хозяин телефона, данное вещество ему дала знахарка в Украине, чтобы лечить рану на спине", - сообщили в ГТК.

Эксперты установили, что найденное вещество является особо опасным психотропом, не используемым в медицинских целях – амфетамином.

Украинец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 У головного кодекса Беларуси ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов"). Санкцией данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина пытался убедить таможенников, что психотропное вещество дала ему знахарка, чтобы лечить рану на спине.
 
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