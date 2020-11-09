В Лиде в частном доме взорвался котел: пострадала хозяйка

Источник материала: Tut.by

Днем 8 ноября в Лиде в частном доме на улице Колхозной взорвался отопительный котел на твердом топливе, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Хозяйка дома в результате взрыва получила травму головы. Ей оказали помощь в больнице, сейчас она дома.

В результате разрыва повреждены входная дверь, окно котельной, имущество в подвале и сам котел.

Дом пригоден для проживания.

Предполагаемая версия происшествия — отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления.