ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде в частном доме взорвался котел: пострадала хозяйка

09.11.2020 16:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 8 ноября в Лиде в частном доме на улице Колхозной взорвался отопительный котел на твердом топливе, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Хозяйка дома в результате взрыва получила травму головы. Ей оказали помощь в больнице, сейчас она дома.

В результате разрыва повреждены входная дверь, окно котельной, имущество в подвале и сам котел.

Дом пригоден для проживания.

Предполагаемая версия происшествия — отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате разрыва повреждены входная дверь, окно котельной, имущество в подвале и сам котел.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Амфетамин от знахарки: украинец попался на перевозке наркотика в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика