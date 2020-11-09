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В Лиде в частном доме взорвался котел: пострадала хозяйка
Источник материала: Tut.by
Днем 8 ноября в Лиде в частном доме на улице Колхозной взорвался отопительный котел на твердом топливе,
Хозяйка дома в результате взрыва получила травму головы. Ей оказали помощь в больнице, сейчас она дома.
В результате разрыва повреждены входная дверь, окно котельной, имущество в подвале и сам котел.
Дом пригоден для проживания.
Предполагаемая версия происшествия — отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления.
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В результате разрыва повреждены входная дверь, окно котельной, имущество в подвале и сам котел.
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