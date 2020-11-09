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Взрыв на нефтебазе в Барановичах: что известно на данный момент?

09.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Нефтебаза "Белоруснефти" в Барановичах работает в штатном режиме, сообщили в компании, которая имеет объект в этом районном центре.

© Photo : МЧС Беларуси
Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Минске

"ЧП не зафиксировано", – сказали в там и порекомендовали уточнить информацию в пресс-службе МЧС.

Официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о взрыве на нефтебазе в Барановичах, сказала, что "есть такой момент".

"Все вопросы – в Министерство обороны к пресс-секретарю, это их объект, они вам прокомментируют ситуацию, не в нашей компетенции. Это территория войсковой части, все вопросы – к ним", – добавила она.

Позже МЧС в официальном аккаунте в Twitter разместило информацию: "в 11:37 в МЧС поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения на территории в/ч 55435 в г. Барановичи Брестской области по ул. Фроленкова, 2".

В пресс-службе Минобороны прокомментировали ЧП.

"На территории одной из воинских частей Барановичского гарнизона из-за нарушения работником подрядной организации, выполнявшим ремонт резервуара для хранения топлива, требований техники безопасности, произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения", – отметили в ведомстве.

В результате инцидента работник ООО "ЭкоПромОйл", мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Произошедшим занялся СК
Youtube / Sputnik Беларусь
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По данному факту Барановичским райотделом Следственного комитета уже начата проверка.

"Следователи выехали на место происшествия и провели осмотр", – сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, в настоящее время опрашиваются свидетели произошедшего.

История десятилетней давности

В/ч 55435 расположена на окраине города. Основное назначение базы – прием, хранение и выдача топлива воинским частям и соединениям. На базу горючее поступает в цистернах по железной дороге, где его сливают в казематные резервуары.

Как сообщает местное издание Intex-press, в Барановичах в августе 2010 года к командно-пропускному пункту воинской части по улице Фроленкова подошел мужчина и сказал дежурному, что нефтебаза взорвется.

Военнослужащие были эвакуированы. На месте работали саперы со служебно-розыскной собакой, но трехчасовые поиски ни к чему не привели – взрывчатых веществ обнаружено не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные СМИ сообщили о взрыве в понедельник на нефтебазе в Барановичах, не указав в публикациях, на какой именно.
 
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