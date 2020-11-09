ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Минске

09.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Шесть гаражей и семь автомобилей были повреждены в результате взрыва в одном из гаражных кооперативов Минска, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Беларуси.

Информация от очевидца о взрыве в гараже на улице Автомобилистов поступила спасателям в 14:20.

© Photo : МЧС Беларуси
На месте взрыва

Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что взрыв произошел в гаражном боксе, разделенном на четыре секции.

В боксе находились три легковых автомобиля. В результате происшествия обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Полностью разрушено четыре гаража, еще два – частично, также повреждения получили семь легковых автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

© Photo : МЧС Беларуси
На месте взрыва

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что взрыв произошел в гаражном боксе, разделенном на четыре секции.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тело гродненского экстремала нашли у моста через Неман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика