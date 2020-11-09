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Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Минске
09.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Шесть гаражей и семь автомобилей были повреждены в результате взрыва в одном из гаражных кооперативов Минска, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Беларуси.
Информация от очевидца о взрыве в гараже на улице Автомобилистов поступила спасателям в 14:20.
© Photo : МЧС Беларуси
На месте взрыва
Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что взрыв произошел в гаражном боксе, разделенном на четыре секции.
В боксе находились три легковых автомобиля. В результате происшествия обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Полностью разрушено четыре гаража, еще два – частично, также повреждения получили семь легковых автомобилей. Среди людей пострадавших нет.
© Photo : МЧС Беларуси
На месте взрыва
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что взрыв произошел в гаражном боксе, разделенном на четыре секции.
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