Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Шесть гаражей и семь автомобилей были повреждены в результате взрыва в одном из гаражных кооперативов Минска, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Беларуси.

Информация от очевидца о взрыве в гараже на улице Автомобилистов поступила спасателям в 14:20.

© Photo : МЧС Беларуси На месте взрыва

Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что взрыв произошел в гаражном боксе, разделенном на четыре секции.

В боксе находились три легковых автомобиля. В результате происшествия обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Полностью разрушено четыре гаража, еще два – частично, также повреждения получили семь легковых автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

© Photo : МЧС Беларуси На месте взрыва

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.