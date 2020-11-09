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Тело гродненского экстремала нашли у моста через Неман
09.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Обстоятельства смертельного травмирования мужчины выясняют в Гродно, о происшествии сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Тело жителя Гродно было обнаружено в минувшую субботу на территории реконструируемого моста через Неман. Для осмотра места происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
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"Предварительно установлено, что причиной гибели могло стать падение с моста", - рассказали в СК.
По словам родственников, погибшего, он увлекался роупджампингом. А при осмотре его мобильного телефона и соцсетей стало ясно, что мужчина неоднократно выкладывал видео и фотографии своих экстремальных увлечений.
В СК уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняются, по факту гибели гродненца проводится проверка.
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Мужчина до своей гибели увлекался роупджампингом - в его соцсетях опубликованы видеоролики экстремальных увлечений.
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