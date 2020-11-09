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В Барановичах в воинской части произошел взрыв, рабочий в больнице

09.11.2020 17:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона произошел взрыв — вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщило Министерство обороны.

Инцидент произошел из-за нарушения работником подрядной организации требований техники безопасности во время ремонта резервуара для хранения топлива, говорят в МО.

В результате 40-летний работник компании «ЭкоПромОйл» получил травму и ожог голени. Он в больнице, его жизни ничто не угрожает.

 
 
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