В Барановичах в воинской части произошел взрыв, рабочий в больнице

Источник материала: Tut.by

На территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона произошел взрыв — вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщило Министерство обороны.

Инцидент произошел из-за нарушения работником подрядной организации требований техники безопасности во время ремонта резервуара для хранения топлива, говорят в МО.

В результате 40-летний работник компании «ЭкоПромОйл» получил травму и ожог голени. Он в больнице, его жизни ничто не угрожает.