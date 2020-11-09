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В Барановичах в воинской части произошел взрыв, рабочий в больнице
Источник материала: Tut.by
На территории одной из воинский частей Барановичского гарнизона произошел взрыв — вспышка газовоздушной смеси. Об этом
Инцидент произошел из-за нарушения работником подрядной организации требований техники безопасности во время ремонта резервуара для хранения топлива, говорят в МО.
В результате 40-летний работник компании «ЭкоПромОйл» получил травму и ожог голени. Он в больнице, его жизни ничто не угрожает.
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Он в больнице, его жизни ничто не угрожает.
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