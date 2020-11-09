|
Пытался поджечь милиционеров: суд назначил 5 лет лишения свободы
09.11.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Судом Барановичского района и города Барановичи постановлен приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.
© Sputnik Светлана Яценюк
Сегодня уголовное дело в отношении местного жителя, который 10 августа облил двух военнослужащих внутренних войск легковоспламеняющейся жидкостью,
"Обвиняемый признан виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, и на основании ст. 364 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – сообщили Sputnik в понедельник в Брестском областном суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде было установлено, что обвиняемый не только пытался облить горючей жидкостью двух военнослужащих внутренних войск, но и бросил в их строну коктейль Молотова.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)