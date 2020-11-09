Пытался поджечь милиционеров: суд назначил 5 лет лишения свободы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Судом Барановичского района и города Барановичи постановлен приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Сегодня уголовное дело в отношении местного жителя, который 10 августа облил двух военнослужащих внутренних войск легковоспламеняющейся жидкостью, было рассмотрено в суде . Прокурор в ходе прений заявил, что вина мужчины доказана, и просил суд назначить ему 6 лет лишения свободы.

"Обвиняемый признан виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, и на основании ст. 364 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – сообщили Sputnik в понедельник в Брестском областном суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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