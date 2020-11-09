Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Органы прокуратуры Беларуси уже направили в суды более ста уголовных дел, связанных с участием в несанкционированных мероприятиях после выборов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры страны Дмитрий Брылев.

"Органы прокуроры направили в суды более 100 уголовных дел связанных с массовыми беспорядками и участием граждан в несанкционированных мероприятиях", – сказал он в понедельник.

В первую очередь речь идет о применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, хулиганства, использовании "коктейлей Молотова".

По словам Брылева, по 16 делам различными судами республики уже вынесены приговоры.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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