ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Рогачевском районе мужчина с конем завяз в илистом дне поймы реки и погиб

09.11.2020 19:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе в пойме Днепра утонул мужчина. Подробности сообщили в ОСВОДе.

56-летний житель деревни Звонец пропал еще 5 ноября. В полдень уехал на коне пасти коров, но домой не вернулся. Мужчину милиционеры искали три дня.

8 ноября к заболоченной пойме реки Днепр, расположенной  между деревнями Звонец и Шапчицы, выехала поисковая группа Рогачевской спасательной станции.

Работники ОСВОДа нашли сначала лошадь — она с гужевой повозкой стояла в воде в двух метрах от берега. А позже в воде на глубине водолазы обнаружили тело ее хозяина.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, мужчина пытался освободить лошадь от упряжи, но в итоге не смог выбраться из воды с вязким грунтом и погиб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии мужчина пытался освободить лошадь от упряжи, но в итоге не смог выбраться из воды с вязким грунтом и погиб.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Петрикове на штрафстоянке сгорели сразу три автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика