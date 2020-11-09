В Рогачевском районе мужчина с конем завяз в илистом дне поймы реки и погиб

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе в пойме Днепра утонул мужчина. Подробности сообщили в ОСВОДе.

56-летний житель деревни Звонец пропал еще 5 ноября. В полдень уехал на коне пасти коров, но домой не вернулся. Мужчину милиционеры искали три дня.

8 ноября к заболоченной пойме реки Днепр, расположенной между деревнями Звонец и Шапчицы, выехала поисковая группа Рогачевской спасательной станции.

Работники ОСВОДа нашли сначала лошадь — она с гужевой повозкой стояла в воде в двух метрах от берега. А позже в воде на глубине водолазы обнаружили тело ее хозяина.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, мужчина пытался освободить лошадь от упряжи, но в итоге не смог выбраться из воды с вязким грунтом и погиб.