|
В Петрикове на штрафстоянке сгорели сразу три автомобиля
Источник материала: Tut.by
В Петрикове на штрафстоянке сгорели три автомобиля,
Инцидент произошел ночью 8 ноября на улице Первомайской. На штрафстоянке, принадлежащей местному райжилкомхозу, загорелись машины.
К моменту приезда пожарных они сгорели полностью. Пострадавших нет. Предполагаемые причины пожара — поджог или неосторожное обращение с огнем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На штрафстоянке, принадлежащей местному райжилкомхозу, загорелись авто.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)