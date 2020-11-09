В Петрикове на штрафстоянке сгорели сразу три автомобиля

Источник материала: Tut.by

В Петрикове на штрафстоянке сгорели три автомобиля, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел ночью 8 ноября на улице Первомайской. На штрафстоянке, принадлежащей местному райжилкомхозу, загорелись машины.





К моменту приезда пожарных они сгорели полностью. Пострадавших нет. Предполагаемые причины пожара — поджог или неосторожное обращение с огнем.