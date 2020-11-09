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Минэнерго сообщило о неполадках на Белорусской АЭС
09.11.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. На Белорусской атомной электростанции вышло из строя оборудование, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики.
"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - говорится в сообщении.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Власти отметили, что замена неисправного оборудования будет проводиться с учетом техрегламента. "Все технологические системы функционируют в штатном режиме", - добавили в министерстве.
Также там сообщили, что на первом энергоблоке АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Он предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности и проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.
Энергетический пуск БелАЭС
"Наша страна сегодня становится ядерной державой, это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые и есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить нам очень долго", - сказал Лукашенко.
Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС
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Во время испытаний стало понятно, что нужно заменить электротехническое измерительное оборудование, на что уйдет некоторое время.
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