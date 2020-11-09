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Ливни в Мексике: погибли около 30 человек
10.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Как минимум 27 человек погибли в результате сильных ливней в Мексике, сообщило национальное управление гражданской обороны страны.
© REUTERS / KYODO
"Сообщаем, что 27 человек погибли; 22 из них – в штате Чьяпас и еще пять в штате Табаско, в результате дождей", – говорится в сообщении.
Из-за наводнений на юге Мексики пострадали более 177 тысяч человек, были разрушены свыше 58 тысяч домов и 20 мостов. Сейчас в развернутых временных убежищах находятся около восьми тысяч человек.
Дожди, начавшиеся 30 октября, продолжались более 13 часов, за это время выпало 450 миллиметров осадков, что является рекордом с 1980 года.
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Дожди, начавшиеся 30 октября, продолжались более 13 часов, за это время выпало 450 миллиметров осадков.
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