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Ливни в Мексике: погибли около 30 человек

10.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Как минимум 27 человек погибли в результате сильных ливней в Мексике, сообщило национальное управление гражданской обороны страны.

© REUTERS / KYODO
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"Сообщаем, что 27 человек погибли; 22 из них – в штате Чьяпас и еще пять в штате Табаско, в результате дождей", – говорится в сообщении.

Из-за наводнений на юге Мексики пострадали более 177 тысяч человек, были разрушены свыше 58 тысяч домов и 20 мостов. Сейчас в развернутых временных убежищах находятся около восьми тысяч человек.

Дожди, начавшиеся 30 октября, продолжались более 13 часов, за это время выпало 450 миллиметров осадков, что является рекордом с 1980 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Дожди, начавшиеся 30 октября, продолжались более 13 часов, за это время выпало 450 миллиметров осадков.
 
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