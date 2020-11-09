ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер худрук хора им. Цитовича профессор Михаил Дриневский

10.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Художественный руководитель Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича профессор Михаил Дриневский скончался на 80-м году жизни.

© Photo : БСА
Умер один из авторов проекта Национальной библиотеки архитектор Виноградов

"Сегодня вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский", – говорится в сообщении ресурса Белорусский хоровой портал.

О причинах кончины народного артиста Беларуси пока ничего не известно.

Дриневский родился в феврале 1941 года в Туровском районе. В 1963 году он окончил Гомельское музыкальное училище, с 1973 года трудился главным хормейстером, а с 1975 года – художественным руководителем Государственного хора БССР. Дриневский имел ряд званий, в том числе заслуженный деятель искусств БССР, народный артист БССР, народный артист Беларуси; был награжден медалью и орденом Франциска Скорины. До последнего времени работал на кафедре хорового дирижирования Белорусской академии музыки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причинах кончины народного артиста Беларуси и руководителя самого известного хора республики пока ничего не известно.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Российский вертолет Ми-24 сбит в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика