Умер худрук хора им. Цитовича профессор Михаил Дриневский

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Художественный руководитель Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича профессор Михаил Дриневский скончался на 80-м году жизни.

"Сегодня вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский", – говорится в сообщении ресурса Белорусский хоровой портал.

О причинах кончины народного артиста Беларуси пока ничего не известно.

Дриневский родился в феврале 1941 года в Туровском районе. В 1963 году он окончил Гомельское музыкальное училище, с 1973 года трудился главным хормейстером, а с 1975 года – художественным руководителем Государственного хора БССР. Дриневский имел ряд званий, в том числе заслуженный деятель искусств БССР, народный артист БССР, народный артист Беларуси; был награжден медалью и орденом Франциска Скорины. До последнего времени работал на кафедре хорового дирижирования Белорусской академии музыки.