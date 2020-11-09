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Умер худрук хора им. Цитовича профессор Михаил Дриневский
10.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Художественный руководитель Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича профессор Михаил Дриневский скончался на 80-м году жизни.
"Сегодня вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский", – говорится в сообщении ресурса Белорусский хоровой портал.
О причинах кончины народного артиста Беларуси пока ничего не известно.
Дриневский родился в феврале 1941 года в Туровском районе. В 1963 году он окончил Гомельское музыкальное училище, с 1973 года трудился главным хормейстером, а с 1975 года – художественным руководителем Государственного хора БССР. Дриневский имел ряд званий, в том числе заслуженный деятель искусств БССР, народный артист БССР, народный артист Беларуси; был награжден медалью и орденом Франциска Скорины. До последнего времени работал на кафедре хорового дирижирования Белорусской академии музыки.
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О причинах кончины народного артиста Беларуси и руководителя самого известного хора республики пока ничего не известно.
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