Российский вертолет Ми-24 сбит в Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Российский вертолет Ми-24 был сбит в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, сообщило Министерство обороны России.

Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени в понедельник 9 ноября.

"При сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что после попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горах. В результате погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести.

В настоящее время командование базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по Ми-24.

В Минобороны Армении уже заявили, что готовы оказать российской стороне всю необходимую поддержку для выяснения обстоятельств крушения вертолета.

Азербайджан признал вину

В Баку заявили, что российский вертолет случайно сбили азербайджанские военные.

"Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе. В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", – говорится в сообщении МИД страны.

Там также отмечается, что азербайджанская сторона приносит извинения России в связи трагическим инцидентом, выражает соболезнования семьям погибших членов экипажа и готова к выплате компенсации.