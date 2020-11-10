Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с уничтожением вертолета Ми-24 ВС РФ, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Телефонный разговор двух глав государств состоялся после инцидента в понедельник в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

"Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - отметили в пресс-службе.

Глава Азербайджана уточнил, что будет проведено оперативное расследование случившегося, виновные в нем лица будут наказаны. Российской стороне выплатят компенсацию.

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса возле армяно-азербайджанской границы рядом с населенным пунктом Ерасх 9 ноября. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы. После попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней степени тяжести.

Инцидент произошел в темное время суток, в Баку заявили, что Ми-24 приняли за вертолет Военно-воздушных сил Армении.

Как сообщил МИД России, Москва позитивно оценила факт незамедлительно признания Ереваном вины в случившемся ЧП.

Читайте также: