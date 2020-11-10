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Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет
10.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с уничтожением вертолета Ми-24 ВС РФ, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Телефонный разговор двух глав государств состоялся после инцидента в понедельник в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.
"Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту", - отметили в пресс-службе.
Глава Азербайджана уточнил, что будет проведено оперативное расследование случившегося, виновные в нем лица будут наказаны. Российской стороне выплатят компенсацию.
Российский
Инцидент произошел в темное время суток, в Баку заявили, что Ми-24 приняли за вертолет Военно-воздушных сил Армении.
Как сообщил МИД России, Москва позитивно оценила факт незамедлительно признания Ереваном вины в случившемся ЧП.
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Алиев заверил Путина, что проведет оперативное расследование инцидента с Ми-24, виновные будут наказаны.
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