В Могилеве опрокинулся большегруз с опасным веществом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. В Могилеве на проспекте Мира опрокинулся грузового тягач с прицепом-цистерной, жидкость из которой вылилась на дорогу, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Беларуси.

Сообщение о ДТП поступило спасателям 9 ноября в 22:31. В Могилеве по проспекту Мира опрокинулся грузового тягач с прицепом-цистерной, жидкость из которой вылилась на дорогу. Сотрудники МЧС, прибыв на место, установили, что в цистерне находилась смола формальдегида (около 300 литров).

Водитель смог самостоятельно покинуть кабину автомобиля. Он не пострадал.

Грузовой тягач Volvo принадлежит индивидуальному предпринимателю.

© Photo : МЧС Беларуси Спасатели на месте розлива жидкости создали пенную подушку и перекачали смолу в пустую цистерну

Спасатели на месте розлива жидкости создали пенную подушку и перекачали смолу в пустую цистерну. С помощью автокранов грузовик смогли поставить на колеса и отбуксировать на стоянку. Также для предотвращения розлива формальдегидной смолы коммунальщики подсыпали песком дорогу. Движение транспорта не перекрывалось.

Чем опасна смола формальдегида?

Формальдегид – токсичное вещество, огнеопасно и ядовито. Смола же формальдегида может оказывать вредное воздействие на кожу, вызывая дерматиты и экземы. Вещество используют при производстве пластмассы, синтетических клеев, лаков, герметиков, подшипников.

Официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова рассказала Sputnik, что задача спасателей была ликвидировать утечку. "Смола – горючее вещество. Меры по предотвращению происшествий принимаются всегда максимальные", - добавила она.