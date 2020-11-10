Мужчина убит на детском дне рождения в Лиде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Мужчина был убит во время празднования детского дня рождения в Лиде, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Смертельный инцидент произошел в прошлые выходные. Местная жительница отмечала день рождения своей годовалой дочери. На праздник пригласила родных и соседа. Однако застолье затянулось, ночью между гостями возникла ссора.

"Сосед как человек физически более сильный дал отпор братьям (хозяйки – Sputnik), и ссора вроде как утихла. Часть гостей ушла, остались хозяйка дома с братьями и еще несколько человек, в том числе и 36-летний сосед. Женщина стала выяснять отношения с братьями, и конфликт между мужчинами возобновился, драка продолжилась", – рассказали в милиции.

Младший брат женщины схватил нож и нанес шесть ударов соседу. В результате у того были задеты жизненно важные органы – сердце, почка, а также травмирована голова. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сообщается, что погибшему было 36 лет, у него осталось двое несовершеннолетних детей. Все участники ссоры не были судимы, на учетах РОВД не состояли. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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