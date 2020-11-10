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Ситуация на БелАЭС не сказывается на ядерной безопасности в стране
10.11.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Замена отдельного электротехнического оборудования не создает угрозу ядерной безопасности, заявил консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в понедельник 9 ноября министерство энергетики
"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - уточнили в ведомстве.
При этом особо отметили, что все системы на Белорусской атомной станции работают в штатном режиме. На первом энергоблоке пока продолжается этап "Энергетический пуск", в ходе которого проводятся испытания.
Идет замена оборудования
"БелАЭС проинформировала Госатомнадзор о замене электрооборудовнаия. Инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности", - сказал Олег Соболев.
По его словам, испытания могут приводить к выходу из строя оборудования. В настоящий момент на
© Sputnik / Елена Васильева
При этом консультант ведомства отметил, что замена требуется для оборудования четвертого класса безопасности, которое даже не относится к системам радиационной и ядерной безопасности станции.
"Соответствующие системы на станции работают в штатном режиме", - заверил Олег Соболев. При этом он пояснил, что Госатомнадзор не отвечает за вопросы электрогенерации на стации, и не смог подтвердить прекращение выработки электричества на БелАЭС, переадресовав его в Минэнерго.
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