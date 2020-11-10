Ситуация на БелАЭС не сказывается на ядерной безопасности в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Замена отдельного электротехнического оборудования не создает угрозу ядерной безопасности, заявил консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев.

Ранее в понедельник 9 ноября министерство энергетики распространило сообщение , в котором говорилось, что на БелАЭС проводились испытания.

"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", - уточнили в ведомстве.

При этом особо отметили, что все системы на Белорусской атомной станции работают в штатном режиме. На первом энергоблоке пока продолжается этап "Энергетический пуск", в ходе которого проводятся испытания.

Идет замена оборудования

"БелАЭС проинформировала Госатомнадзор о замене электрооборудовнаия. Инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности", - сказал Олег Соболев.

По его словам, испытания могут приводить к выходу из строя оборудования. В настоящий момент на БелАЭС все службы работают в штатном режиме. На станции круглосуточно находятся представители Госатомнадзора.

При этом консультант ведомства отметил, что замена требуется для оборудования четвертого класса безопасности, которое даже не относится к системам радиационной и ядерной безопасности станции.

"Соответствующие системы на станции работают в штатном режиме", - заверил Олег Соболев. При этом он пояснил, что Госатомнадзор не отвечает за вопросы электрогенерации на стации, и не смог подтвердить прекращение выработки электричества на БелАЭС, переадресовав его в Минэнерго.

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