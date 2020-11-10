Пограничники задержали полицейского-контрабандиста на границе с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Пограничники задержали контрабандистов, среди которых оказался украинский полицейский, об это рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК).

В прошлую пятницу брестские пограничники в Малоритском районе задержали граждан Беларуси 28 и 25 лет от роду, а также 32-летнего гражданина Украины. Мужчины пытались незаконно переправить через границу сигареты белорусского производства. Чтобы сделать это, контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника.

"В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины – действующий сотрудник украинской Национальной полиции. Несмотря на профессию житель соседней страны умышленно нарушил белорусскую границу для нелегального заработка. Идейным вдохновителем группы был еще один гражданин Украины, который находится на территории сопредельного государства. Он разработал и организовал исполнение всей преступной схемы", - рассказали в ГПК.

В результате обысков по местам регистрации и жительства задержанных белорусов изъяты охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, пять мобильных телефонов, две рации с зарядным устройством, флэш-накопители, ноутбук и "черная" бухгалтерия контрабандистов.

"По изъятым товарам и технике назначены криминалистические экспертизы. За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", – отметили в ведомстве.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех причастных к контрабанде.

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