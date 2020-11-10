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В Гродно из окна выпал пятилетний ребенок
Источник материала: Tut.by
В Гродно днем 9 ноября из окна второго этажа выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован,
Днем 9 ноября в детскую больницу привезли пятилетнего мальчика с признаками падения с высоты. По данным следствия, 38-летняя женщина оставила троих детей одних дома, а сама ушла по делам.
Ребенок самостоятельно забрался на подоконник, пока старший брат отвлекся, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.
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Мальчик госпитализирован.
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