В Гродно из окна выпал пятилетний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Гродно днем 9 ноября из окна второго этажа выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Днем 9 ноября в детскую больницу привезли пятилетнего мальчика с признаками падения с высоты. По данным следствия, 38-летняя женщина оставила троих детей одних дома, а сама ушла по делам.

Ребенок самостоятельно забрался на подоконник, пока старший брат отвлекся, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.

Важно! Нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Также необходимо объяснять детям правила безопасного поведения, а также оборудовать окна блокирующими замками или блокираторами.