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В Гродно из окна выпал пятилетний ребенок

10.11.2020 13:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно днем 9 ноября из окна второго этажа выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Днем 9 ноября в детскую больницу привезли пятилетнего мальчика с признаками падения с высоты. По данным следствия, 38-летняя женщина оставила троих детей одних дома, а сама ушла по делам.

Ребенок самостоятельно забрался на подоконник, пока старший брат отвлекся, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.

Важно! Нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Также необходимо объяснять детям правила безопасного поведения, а также оборудовать окна блокирующими замками или блокираторами.

 
Теги: Гродно
 
 
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