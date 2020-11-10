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Пятилетний ребенок выпал из окна в Гродно

10.11.2020 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Пятилетний ребенок получил травмы при падении из окна в Гродно, об этом несчастном случае сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : Telegram-канал Следственного комитета Беларуси
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Инцидент случился днем 9 ноября. По данным следствия, 38-летняя женщина оставила трех малолетних детей одних дома, а сама ушла по делам. В какой-то момент пятилетний сын гродненки самостоятельно забрался на подоконник, пока его старший брат отвлекся, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.

Мальчик получил травмы при падении с высоты. Его доставили в детскую больницу.

"Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – рассказали в СК.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что родители должны контролировать местонахождение своих детей и не оставлять их одних без присмотра. Также рекомендуется объяснять детям правила безопасного поведения и создать безопасную среду для малышей. В частности, в квартирах, где есть дети, стоит оснастить окна специальными блокирующими замками или блокираторами.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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По данным следователей, мальчик самостоятельно забрался на подоконник и открыл окно, потерял равновесие и выпал.
 
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