Пятилетний ребенок выпал из окна в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Пятилетний ребенок получил травмы при падении из окна в Гродно, об этом несчастном случае сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент случился днем 9 ноября. По данным следствия, 38-летняя женщина оставила трех малолетних детей одних дома, а сама ушла по делам. В какой-то момент пятилетний сын гродненки самостоятельно забрался на подоконник, пока его старший брат отвлекся, открыл окно и, потеряв равновесие, выпал со второго этажа.

Мальчик получил травмы при падении с высоты. Его доставили в детскую больницу.

"Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – рассказали в СК.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что родители должны контролировать местонахождение своих детей и не оставлять их одних без присмотра. Также рекомендуется объяснять детям правила безопасного поведения и создать безопасную среду для малышей. В частности, в квартирах, где есть дети, стоит оснастить окна специальными блокирующими замками или блокираторами.

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