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В Малоритском районе задержали контрабандиста - сотрудника Нацполиции Украины
Источник материала: Tut.by
В Малоритском районе
Во время разбирательства выяснилось, что гражданин Украины — действующий сотрудник украинской Национальной полиции.
За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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Мужчина с подельниками собирался незаконно переправить через границу белорусские сигареты - а для этого они попытались подкупить белорусского пограничника.
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