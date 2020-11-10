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В Малоритском районе задержали контрабандиста - сотрудника Нацполиции Украины

10.11.2020 14:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Малоритском районе пограничники задержали 25- и 28-летнего парней из Беларуси и их 32-летнего подельника из Украины. Мужчины собирались незаконно переправить через границу белорусские сигареты — а для этого попытались подкупить белорусского пограничника.


Фото: ГПК

Во время разбирательства выяснилось, что гражданин Украины — действующий сотрудник украинской Национальной полиции.

За дачу взятки возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
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Мужчина с подельниками собирался незаконно переправить через границу белорусские сигареты - а для этого они попытались подкупить белорусского пограничника.
 
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