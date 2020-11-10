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Два брата из Климовмчского района поехали на заработки в Москву и пропали
Источник материала: Tut.by
Разыскивают двух братьев из Климовичского района,
Приметы Михаила Леонова: на вид 55−60 лет, рост 165 — 170 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русый, имеет лобные залысины, носит усы.
Особые приметы: на кисти правой руки нет большого пальца.
Приметы Владимира Леонова: на вид 50−55 лет, рост 165 — 170 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русый.
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Михаил и Владимир Леоновы уехали из дома 7 октября.
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