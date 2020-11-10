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Два брата из Климовмчского района поехали на заработки в Москву и пропали

10.11.2020 15:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разыскивают двух братьев из Климовичского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Михаил и Владимир Леоновы, жители деревни Коноховка, 7 октября уехали на заработки в Москву - и так и не вышли на связь с родными.


Приметы Михаила Леонова: на вид 55−60 лет, рост 165 — 170 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русый, имеет лобные залысины, носит усы.

Особые приметы: на кисти правой руки нет большого пальца.


Приметы Владимира Леонова: на вид 50−55 лет, рост 165 — 170 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русый.

Всех, кто что-либо знает о пропавших братьев Леоновых, просят звонить в ПСО «Феникс» по телефону (+375 29) 246−00−04 или в милицию по телефону 102.

 
 
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Михаил и Владимир Леоновы уехали из дома 7 октября.
 
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