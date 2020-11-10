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Подросток из Волковыска 10 дней скрывался от матери в парке аттракционов

10.11.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 10 ноя – Sputnik. Подросток из Волковысского района на полторы недели уехал из дома, чтобы покататься на каруселях в парке аттракционов в 300 километрах от родного поселка. О пропаже сына родители заявили спустя шесть дней после его отъезда.

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, несколько дней гродненская милиция искала 17-летнего подростка из Волковысского района. Он ушел из дома в поселке Россь Волковысского района Гродненской области 31 октября. Спустя неделю мать обратилась в милицию с заявление о пропаже сына.

Оказалось, что пропавший подросток любит парки аттракционов и передвижные цирки. Раньше он уже уезжал из дома и никого не предупреждал об этом. Ездил в разные города, куда приезжали аттракционы.

Парня нашли 10 ноября в Осиповичах Могилевской области, в трехстах километрах от дома. Все дни после побега от родителей он находился там. Сотрудник парка аттракционов узнал разыскиваемого подростка и позвонил в милицию.

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Теги: Гродно
 
 
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Парень ушел из дома под Волковыском 31 октября, а 10 ноября его нашли в парке аттракционов в соседней области.
 
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