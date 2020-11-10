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Борисовчанин сделал врезку в нефтепровод и стал фигурантом уголовного дела

10.11.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Борисова, который сделал врезку в нефтепровод в Толочинском районе, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

© Sputnik / Егор Еремов
Врезка в нефтепровод обнаружена в Миорском районе

По ее словам, 53-летний мужчина в октябре подключил к трубе в районе деревни Рудня приспособление для слива дизтоплива. Он успел "добыть" свыше 520 литров солярки, но был замечен работниками службы безопасности предприятия.

"Мужчине удалось скрыться, однако через некоторое время он был задержан сотрудниками милиции", – сказала Лазько.

Она также уточнила, что следователи уже допросили обвиняемого и свидетелей, а также провели на месте следственный эксперимент.

Мужчине уже предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – за умышленное повреждение магистрального трубопроводного транспорта и покушение на кражу. Сейчас борисовчанин находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина успел "добыть" из трубы полтонны дизтоплива, но был замечен сотрудниками службы безопасности.
 
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