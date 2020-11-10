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Обокрал и сжег магазин, как житель Верхнедвинска посетил малую родину
10.11.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 10 ноя – Sputnik. В УВД Витебского облисполкома рассказали подро
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Сообщение о том, что на улице Советской горит торговый объект поступило на пульт МЧС 9 ноября в районе двух часов ночи. В пожаре пострадали стены, потолочные перекрытия, кровля, торговый зал, имущество и товары.
"После проведенной проверки сотрудникам милиции удалось выяснить, что поджег магазин 27-летний житель Верхнедвинска, который приехал из районного центра навестить свою малую родину", - сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Приехав в родной агрогородок, молодой человек отправился на юбилей к приятелю. Ближе к ночи, когда застолье подошло к концу, гость был настолько пьян, что уже практически не контролировал свои действия, поэтому он пошел отсыпаться в родительский дом.
Дорога проходила мимо здания, в котором расположились два магазина, в одном из которых продавали ритуальные принадлежности, а во втором продукты питания и прочие товары. Что происходило дальше подозреваемый не помнит, поэтому картину происшествия восстанавливали сотрудники милиции.
По предварительной информации, разбив стеклопакет, молодой человек, вначале влез в магазин ритуальных принадлежностей, где все перевернул вверх дном и серьезно порезался. Сняв с себя майку и бросив ее на пол, подозреваемый отправился в продуктовый магазин, где похитил 2000 рублей. Кроме того, он забрал несколько пачек сигарет и бутылок пива. Пиво он сложил недалеко от магазина, откуда его так и не забрал.
В конце своего похождения молодой человек поджег магазин и отправился домой спать. В результате пожара торговый объект с продуктами был практически полностью уничтожен огнем.
Подозреваемый, проспав ночь, утром спокойно уехал в Верхнедвинск, где его и задержали сотрудники милиции. От милиционеров задержанный и узнал о своих ночных похождениях.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, похищенные деньги изъяты у родителей задержанного.
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Милиционерам пришлось самим восстанавливать картину происшествия, поскольку задержанный был настолько пьян во время преступления, что ничего не помнит.
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