Трагически погиб известный белорусский бизнесмен Александр Параскевич

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Известный бизнесмен из Березы (Брестская область) Александр Параскевич трагически погиб во время отдыха в Египте, на предприятии, которое он возглавлял, данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались.

"О том, что произошло, нужно спрашивать у близких Александра Леонтьевича (Александра Параскевича - Sputnik). Мы можем подтвердить - да, его не стало", - сообщили Sputnik на предприятии.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что известный в Березе 61-летний бизнесмен трагически погиб во время отдыха в Египте, по информации из открытых интернет-источников, трагедия произошла в бассейне.

Параскевич последние 13 лет возглавлял строительную компанию "Добрыня", специализирующуюся на производстве пенопласта. До того он занимал руководящую должность на мясокомбинате.