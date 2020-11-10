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Трагически погиб известный белорусский бизнесмен Александр Параскевич
10.11.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Известный бизнесмен из Березы (Брестская область) Александр Параскевич трагически погиб во время отдыха в Египте, на предприятии, которое он возглавлял, данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались.
"О том, что произошло, нужно спрашивать у близких Александра Леонтьевича (Александра Параскевича - Sputnik). Мы можем подтвердить - да, его не стало", - сообщили Sputnik на предприятии.
Сегодня ряд СМИ сообщили, что известный в Березе 61-летний бизнесмен трагически погиб во время отдыха в Египте, по информации из открытых интернет-источников, трагедия произошла в бассейне.
Параскевич последние 13 лет возглавлял строительную компанию "Добрыня", специализирующуюся на производстве пенопласта. До того он занимал руководящую должность на мясокомбинате.
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Сотрудники предприятия не комментируют информацию о причинах и обстоятельствах гибели своего руководителя.
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