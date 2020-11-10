Братья-гастарбайтеры убили в Подмосковье земляка и привезли труп к чериковской милиции

Источник материала: Tut.by

Днем 17 октября к Чериковскому РОВД подъехал микроавтобус с 44-летним местным жителем за рулем. Он сообщил дежурному милиционеру, что по дороге из России в его машине умер 40-летний знакомый, с которым он работал на стройке. Пассажиру якобы стало плохо, он потерял сознание и скончался.



Скриншот видео милиции

Тело направили на экспертизу — и стало понятно, что смерть мужчины наступила не сама по себе, а в результате причинения ему телесных повреждений.

Оказалось, 44-летний житель Черикова, его 39-летний двоюродный брат из Минска и погибший выпивали накануне отъезда из России. В ходе застолья родственники поругались с напарником из-за личностных обид и до смерти его избили.

Мужчин задержали. В отношении них возбудили уголовное дело за убийство.