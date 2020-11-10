ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Братья-гастарбайтеры убили в Подмосковье земляка и привезли труп к чериковской милиции

10.11.2020 18:45 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 17 октября к Чериковскому РОВД подъехал микроавтобус с 44-летним местным жителем за рулем. Он сообщил дежурному милиционеру, что по дороге из России в его машине умер 40-летний знакомый, с которым он работал на стройке. Пассажиру якобы стало плохо, он потерял сознание и скончался.


Скриншот видео милиции

Тело направили на экспертизу — и стало понятно, что смерть мужчины наступила не сама по себе, а в результате причинения ему телесных повреждений.

Оказалось, 44-летний житель Черикова, его 39-летний двоюродный брат из Минска и погибший выпивали накануне отъезда из России. В ходе застолья родственники поругались с напарником из-за личностных обид и до смерти его избили.

Мужчин задержали. В отношении них возбудили уголовное дело за убийство.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель сообщил дежурному милиционеру, что по дороге из России в его машине умер 40-летний знакомый, с которым он работал на стройке.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трагически погиб известный белорусский бизнесмен Александр Параскевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика