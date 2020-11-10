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В Лиде убили 36-летнего мужчину. Он пришел к соседям на день рождения ребенка

10.11.2020 19:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде убили 36-летнего мужчину, который пришел на день рождения ребенка. Трагедия произошла в ночь с минувшей субботы на воскресенье в доме 39-летней лидчанки на улице Свердлова, сообщает «Лідская газета».


Фото: TUT.BY

В минувшую субботу жительница Лиды, которая проживает на улице Свердлова вместе с ребенком и братом, пригласила гостей, чтобы отпраздновать день рождения дочери, которой исполнился год. К ним пришел еще один брат, родственники, а также соседи.

Застолье продолжилось и после полуночи. По предварительной версии, около часа ночи между братьями хозяйки дома и 36-летним соседом возник конфликт, а далее — драка. Сосед дал отпор братьям, и ссора вроде как утихла.

Некоторые гости ушли к тому времени, остались хозяйка дома с братьями и еще несколько человек, в том числе и 36-летний сосед.

Женщина стала выяснять отношения с братьями, и конфликт между мужчинами возобновился, драка продолжилась. В результате младший из братьев, которому 29 лет, схватил кухонный нож и нанес шесть ножевых ранений соседу сестры. Четыре удара оказались смертельными, мужчина умер до приезда врачей.

У погибшего лидчанина осталось двое несовершеннолетних детей.

Никто из участников конфликта, в том числе подозреваемый, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на профилактических учетах в РОВД не состоял.

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.

Подозреваемый был пьян — в его крови зафиксировано 1,78 промилле алкоголя.

 
 
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Трагедия произошла в ночь с минувшей субботы на воскресенье в доме 39-летней лидчанки по улице Свердлова.
 
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