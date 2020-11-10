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Белоруска на польской границе лишилась дорогого кроссовера Lexus

10.11.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Гражданка Беларуси на польско-белорусской границе лишилась дорогого кроссовера Lexus, поскольку машина оказалась числившейся в угоне, сообщила Польская пограничная служба.

© CC0 / Pixabay/Alexas_Fotos
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По информации пограничников, 54-летняя женщина пыталась попасть в республику через пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный ПП на белорусской стороне – "Брест").

При оформлении автомобиля Lexus RX выяснилось, что машина стоимостью около 42 тысяч долларов США находится в розыске.

Кроссовер у белоруски конфисковали, по факту пограничниками начато предварительное расследование.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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При оформлении автомобиля Lexus RX выяснилось, что машина стоимостью около 42 тысяч долларов США находится в розыске.
 
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