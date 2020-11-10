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Белоруска на польской границе лишилась дорогого кроссовера Lexus
10.11.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Гражданка Беларуси на польско-белорусской границе лишилась дорогого кроссовера Lexus, поскольку машина оказалась числившейся в угоне, сообщила Польская пограничная служба.
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По информации пограничников, 54-летняя женщина пыталась попасть в республику через пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный ПП на белорусской стороне – "Брест").
При оформлении автомобиля Lexus RX выяснилось, что машина стоимостью около 42 тысяч долларов США находится в розыске.
Кроссовер у белоруски конфисковали, по факту пограничниками начато предварительное расследование.
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При оформлении автомобиля Lexus RX выяснилось, что машина стоимостью около 42 тысяч долларов США находится в розыске.
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