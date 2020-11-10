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Автомобиль вылетел в кювет в Рогачевском районе, водитель погиб
11.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Рогачевском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Photo : ГАИ Витебска
Авария произошла около 08:00 во вторник 10 ноября в агрогородке Довск.
"Водитель автомобиля Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево", – сказали в СК.
В комитете уточнили, что при столкновении 42-летний мужчина, находившийся за рулем, вылетел из салона: от полученных тяжелых травм он умер.
Правоохранители, прибывшие на место аварии, недалеко от места ДТП обнаружили 23-летнюю девушку, которая ехала в машине. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.
В агрогородке работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и комитета судебных экспертиз. Следователи обратились к очевидцам аварии сообщить известную им информацию по телефону: (802339) 2-10-35.
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Когда правоохранители приехали на место аварии, обнаружили 23-летнюю девушку, которая смогла уцелеть в ДТП.
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