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Остановленные в понедельник цеха "Гродно-Азота" заработали

11.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Два цеха "Гродно-Азота" - "Аммиак-4" и "Карбамид-4" -  вернулись в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе предприятия.

"После неплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении.

© Photo : ОАО "Гродно Азот"
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Что произошло на "Гродно-Азот"?

Утром в понедельник появилась информация о том, что на предприятии сработал аварийный факел, после чего остановился цех "Аммиак-4".

Причина - проблемы в технологическом процессе, пояснила пресс-служба гродненского завода. Угрозой для работников завода и экологии такая остановка не стала, заверили на предприятии.

Позже в тот же день остановился второй цех "Гродно-Азота" - "Карбамид-4". Запустить цех пообещали после "вывода на нормальный технологический режим цеха "Аммиак-4", после выдачи CO2 цехом "Аммиак-4" в общезаводской коллектор".

Сейчас оба цеха работают в штатном режиме.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В начале недели на предприятии сработал аварийный факел, из-за проблем в технологическом процессе два цеха были остановлены.
 
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