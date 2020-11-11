|
Остановленные в понедельник цеха "Гродно-Азота" заработали
11.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Два цеха "Гродно-Азота" - "Аммиак-4" и "Карбамид-4" - вернулись в штатный режим работы, сообщили в пресс-службе предприятия.
"После неплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
Что произошло на "Гродно-Азот"?
Утром в понедельник появилась информация о том, что на предприятии сработал аварийный факел, после чего
Причина - проблемы в технологическом процессе, пояснила пресс-служба гродненского завода. Угрозой для работников завода и экологии такая остановка не стала, заверили на предприятии.
Позже в тот же день остановился второй цех "Гродно-Азота" -
Сейчас оба цеха работают в штатном режиме.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели на предприятии сработал аварийный факел, из-за проблем в технологическом процессе два цеха были остановлены.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)