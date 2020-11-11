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Рельсовая война: прокуратура возбудила новые дела в Брестской области

11.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовные дела "по фактам вмешательства" в работу систем, которые обеспечивают безопасность движения железнодорожного транспорта, сообщили в ведомстве.

Это не первый случай, когда по аналогичным фактам возбуждаются уголовные дела. 

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В конце октября 2020 года уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой по факту умышленной порчи железнодорожного оборудования по статье "акт терроризма", его расследует Комитет государственной безопасности.

"Правоохранительные органы Брестской области за последнее время возбудили несколько уголовных дел и передали для расследования в следственные органы", – сообщили Sputnik в среду в областной прокуратуре.

Речь о происшествии 26 октября, когда злоумышленники привели в негодное техническое состояние системы сигнализации на железнодорожных путях станции Брест-Северный Брестского отделения БЖД. По словам прокуроров, уголовные дела возбуждены дело по ч. 1 ст. 309 УК РБ. Но преступления пока не раскрыты - подозреваемые не установлены. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет, напоминают в прокуратуре.

Напомним, в последнее время в Беларуси фиксируются десятки случаев повреждения проволокой рельсов железнодорожных путей. К этому вопросу в середине октября обратился президент Беларуси на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания. Действия неизвестных на путях Лукашенко назвал "признаками терроризма".

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые повредили оборудование на железнодорожных путях.
 
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