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Рельсовая война: прокуратура возбудила новые дела в Брестской области
11.11.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовные дела "по фактам вмешательства" в работу систем, которые обеспечивают безопасность движения железнодорожного транспорта, сообщили в ведомстве.
Это не первый случай, когда по аналогичным фактам возбуждаются уголовные дела.
УВД Могилевского облисполкома
В конце октября 2020 года уголовное дело
"Правоохранительные органы Брестской области за последнее время возбудили несколько уголовных дел и передали для расследования в следственные органы", – сообщили Sputnik в среду в областной прокуратуре.
Речь о происшествии 26 октября, когда злоумышленники привели в негодное техническое состояние системы сигнализации на железнодорожных путях станции Брест-Северный Брестского отделения БЖД. По словам прокуроров, уголовные дела возбуждены дело по ч. 1 ст. 309 УК РБ. Но преступления пока не раскрыты - подозреваемые не установлены. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет, напоминают в прокуратуре.
Напомним, в последнее время в Беларуси фиксируются десятки случаев повреждения проволокой рельсов железнодорожных путей. К этому вопросу в середине октября
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Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников, которые повредили оборудование на железнодорожных путях.
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