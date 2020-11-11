Пираты захватили танкер около побережья Бенина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Танкер Маршалловых островов Jane был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, сообщила организация, занимающаяся морской безопасностью, Dryad Global .

Инцидент произошел на Гвинейском побережье возле Бенина. На танкере, согласно данным ITF Seafarers , во время нападения находился экипаж из 18 человек: 12 граждан Филиппин, пять румынов и один грек. На судне находились жидкие химические вещества.

Гвинейский залив считается опасным для моряков отрезком пути, здесь часто совершаются нападения на суда. За текущие шесть дней это уже шестое подобное происшествие.

За 2020 год пираты Гвинейского залива взяли в заложники 80 моряков, отмечают в Международном морском бюро (IMB).

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