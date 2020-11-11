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Пираты захватили танкер около побережья Бенина
11.11.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Танкер Маршалловых островов Jane был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, сообщила организация, занимающаяся морской безопасностью,
Инцидент произошел на Гвинейском побережье возле Бенина. На танкере, согласно данным
Гвинейский залив считается опасным для моряков отрезком пути, здесь часто совершаются нападения на суда. За текущие шесть дней это уже шестое подобное происшествие.
За 2020 год пираты Гвинейского залива взяли в заложники 80 моряков, отмечают в
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В Гвинейском заливе уже в шестой раз за последние шесть дней происходят нападения бандитов на морские суда.
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