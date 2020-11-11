Милота дня: как сморгонскому котенку повезло дважды за один день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Спасатели Сморгонского района пришли на помощь котенку, который забрался под капот автомобиля.

Владелица авто, возвращаясь домой, услышала мяуканье в салоне машины. Остановив автомобиль, вместе с мужем и детьми она принялась искать источник звука.

"Открыв капот, обнаружили, что несчастное животное застряло между ремнями в моторном отсеке. Самостоятельно помочь бедолаге не получилось, и они обратились за помощью в службу спасения", - рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС прибыли по указанному адресу и провели спасательную операцию так, чтобы не навредить ни котенку, ни автомобилю.

Самому зверьку в тот день повезло дважды – сперва владельцы машины отвезли его в ветлечебницу, а затем решили, что оставят котенка жить у себя.

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