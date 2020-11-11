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Мужчина в Могилеве грел еду собаке - и получил страшные ожоги
Источник материала: Tut.by
В Могилеве мужчина получил серьезные ожоги от вспышки газовой горелки. Он в крайне тяжелом состоянии находится в больнице,
Ожоги 58-летний мужчина получил днем 9 ноября. Он в сарае хотел подогреть еду для собаки на газовой горелке, когда произошла вспышка газо-воздушной смеси,
Могилевчанин сам сбил пламя, а за помощью обратился только на следующее утро.
С предварительным диагнозом «термический ожог пламенем шеи, лица, туловища, левой кисти, правого уха 1−2 степени 22% тела» мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию утром 10 ноября.
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Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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