ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина в Могилеве грел еду собаке - и получил страшные ожоги

11.11.2020 12:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчина получил серьезные ожоги от вспышки газовой горелки. Он в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, сообщает МЧС.


Фото: Mogilevnews.by

Ожоги 58-летний мужчина получил днем 9 ноября. Он в сарае хотел подогреть еду для собаки на газовой горелке, когда произошла вспышка газо-воздушной смеси, сообщает Mogilevnews.by. На мужчине вспыхнула одежда.

Могилевчанин сам сбил пламя, а за помощью обратился только на следующее утро.

С предварительным диагнозом «термический ожог пламенем шеи, лица, туловища, левой кисти, правого уха 1−2 степени 22% тела» мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию утром 10 ноября.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пираты захватили танкер около побережья Бенина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика