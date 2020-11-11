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Повышения радиации в районе БелАЭС не было - ЕК

11.11.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. После происшествия на БелАЭС радиационный фон не увеличился, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в своем Twitter.

"После инцидента (на БелАЭС - Sputnik) в Островце я могу подтвердить, что Европейская система радиационного мониторинга не сообщает о повышении уровня радиоактивности", - говорится в публикации.

© Photo : Seldon.News
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Представитель Еврокомиссии (ЕК) подчеркнула, что ядерная безопасность на Белорусской АЭС является главным приоритетом организации.

К своему заявлению Симсон прикрепила письмо, отправленное 6 ноября премьер-министру Беларуси Роману Головченко. В нем отмечается, что ЕК приветствует желание Беларуси продолжить сотрудничество и предлагает стране провести стресс-тесты до конца этого года. Результаты тестов будут оценены экспертами Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG).

Вчера Минэнерго подтвердило временное прекращение поставки электроэнергии с БелАЭС и заявили о том, что в этапе "Энергетический пуск" предусмотрен режим снижения мощности генератора (вплоть до нулевой).

В ответ на произошедшее, Литва направила в Беларусь ноту протеста с требованием дать "немедленный ответ в отношении инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечения ядерной безопасности".

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Теги: Минск
 
 
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Накануне в ходе испытаний на Островецкой АЭС часть оборудования вышла из строя, Минэнерго подтвердило временное прекращение поставки электроэнергии со станции.
 
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