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Повышения радиации в районе БелАЭС не было - ЕК
11.11.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. После происшествия на БелАЭС радиационный фон не увеличился, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в своем
"После инцидента (на БелАЭС - Sputnik) в Островце я могу подтвердить, что Европейская система радиационного мониторинга не сообщает о повышении уровня радиоактивности", - говорится в публикации.
Представитель Еврокомиссии (ЕК) подчеркнула, что ядерная безопасность на Белорусской АЭС является главным приоритетом организации.
К своему заявлению Симсон прикрепила письмо, отправленное 6 ноября премьер-министру Беларуси Роману Головченко. В нем отмечается, что ЕК приветствует желание Беларуси продолжить сотрудничество и предлагает стране провести стресс-тесты до конца этого года. Результаты тестов будут оценены экспертами Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG).
Вчера Минэнерго
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Накануне в ходе испытаний на Островецкой АЭС часть оборудования вышла из строя, Минэнерго подтвердило временное прекращение поставки электроэнергии со станции.
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