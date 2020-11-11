Следователи назвали главную версию крушения самолета с ведущим НТВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Следственный комитет РФ назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, сообщает Sputnik.

В минувшую субботу, 7 ноября, в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna, за штурвалом находился 41-летний журналист. Вместе с ним борту находилась женщина. В результате катастрофы оба погибли. Церемония прощания с телеведущим состоится 14 ноября.

Следствием установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение спустя 15 минут после вылета с аэродрома Мячково. Отмечается, что перед вылетом пилот самостоятельно заправил воздушное судно топливом, причем, согласно видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель - техсостояние самолета будет установлено путем проведения необходимых экспертиз.

"Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна", - рассказала старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В настоящее время следователи изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах.

Колтовой вел на НТВ ток-шоу "ДНК" и "Звезды сошлись" (вместе с Лерой Кудрявцевой).