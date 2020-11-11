ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи назвали главную версию крушения самолета с ведущим НТВ

11.11.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Следственный комитет РФ назвал поломку самолета одной из главных версий катастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, сообщает Sputnik.

© CC0 / Pixabay / markus53
Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье

В минувшую субботу, 7 ноября, в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna, за штурвалом находился 41-летний журналист. Вместе с ним борту находилась женщина. В результате катастрофы оба погибли. Церемония прощания с телеведущим состоится 14 ноября.

Следствием установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение спустя 15 минут после вылета с аэродрома Мячково. Отмечается, что перед вылетом пилот самостоятельно заправил воздушное судно топливом, причем, согласно видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель - техсостояние самолета будет установлено путем проведения необходимых экспертиз.

"Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна", - рассказала старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В настоящее время следователи изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах.

Колтовой вел на НТВ ток-шоу "ДНК" и "Звезды сошлись" (вместе с Лерой Кудрявцевой).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет разбился в субботу днем, на борту вместе с Александром Колтовым находилась женщина. В результате крушения никто не выжил.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина в Могилеве грел еду собаке - и получил страшные ожоги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика