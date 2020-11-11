На Ржавецкой горела квартира: малыши, вероятно, баловались с огнем

Источник материала: Tut.by

Утром в среду, 11 ноября, в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ржавецкой в Минске. Прибывшие спасатели при помощи автолестницы эвакуировали двух малышей — 2 и 4 лет, а также их родителей. Вероятная причина пожара — детская шалость с огнем.



Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже по улице Ржавецкой, 3 в Минске поступило 11 ноября в 11.34. Когда спасатели прибыли на место вызова, то при помощи автолестницы спасли семью, которая ждала их на балконе — двух малышей 2-х и 4-х лет, а также их родителей. Их доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».



Фото: пресс-служба МЧС

Выяснилось, что на восьмом этаже 20-ти этажного жилого дома в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества. Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия — шалость детей с огнем.