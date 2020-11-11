В Светлогорске грибник нашел в лесу завернутый в целлофан труп пропавшего мужчины

Источник материала: Tut.by

9 ноября в милицию сообщили об исчезновении 56-летнего жителя райцентра, позже его труп в лесу обнаружил грибник, сообщает пресс-служба МВД.

Грибник нашел завернутое в целлофан тело мужчины с различными повреждениями.

«Выяснилось, что горожанина убил его 59-летний работодатель, с которым они выпивали в автомастерской вечером 6 ноября. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, они подрались. В итоге хозяин гаража сильно избил собутыльника домкратом и уснул», — сказано в сообщении.

Пострадавший мужчина умер от полученных травм. Владелец СТО на следующий день вывез труп в лес, а в автомастерской навел порядок, но полностью скрыть следы преступления не удалось.

Возбуждено уголовное дело за убийство, мужчина находится в ИВС, сообщили в милиции.