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В Светлогорске грибник нашел в лесу завернутый в целлофан труп пропавшего мужчины

11.11.2020 15:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 ноября в милицию сообщили об исчезновении 56-летнего жителя райцентра, позже его труп в лесу обнаружил грибник, сообщает пресс-служба МВД.

Грибник нашел завернутое в целлофан тело мужчины с различными повреждениями.

«Выяснилось, что горожанина убил его 59-летний работодатель, с которым они выпивали в автомастерской вечером 6 ноября. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, они подрались. В итоге хозяин гаража сильно избил собутыльника домкратом и уснул», — сказано в сообщении.

Пострадавший мужчина умер от полученных травм. Владелец СТО на следующий день вывез труп в лес, а в автомастерской навел порядок, но полностью скрыть следы преступления не удалось.

Возбуждено уголовное дело за убийство, мужчина находится в ИВС, сообщили в милиции.

 
 
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