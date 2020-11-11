СК устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Департамент финансовых расследований КГК Беларуси предоставил Следственному комитету факты о финансировании протестных акций, в деле о призывах к свержению власти появился новый фигурант, сообщили в СК.

Главным следственным управлением СК продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

"В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу", - сообщили Sputnik в среду в СК.

По словам следователей, установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие.

"В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест", - сказали в СК.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий, отметили следователи.

Как ранее сообщал Sputnik, генпрокуратурой Беларуси 19 августа 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности.

В соответствии с ч. 5 ст. 182 УПК Генеральный прокурор определил, что досудебное расследование дела будет вести Следственный комитет.

Для расследования создана следственная группа из наиболее опытных следователей. В качестве обвиняемых по делу проходят члены координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей.

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