СК устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Беларуси

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СК устанавливает обстоятельства финансирования протестных акций в Беларуси
11.11.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Департамент финансовых расследований КГК Беларуси предоставил Следственному комитету факты о финансировании протестных акций, в деле о призывах к свержению власти появился новый фигурант, сообщили в СК.
Главным следственным управлением СК продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
© Photo : Генеральная прокуратура РБ
"В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу", - сообщили Sputnik в среду в СК.
По словам следователей, установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие.
"В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест", - сказали в СК.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий, отметили следователи.
Как ранее сообщал Sputnik, генпрокуратурой Беларуси 19 августа 2020 года было
В соответствии с ч. 5 ст. 182 УПК Генеральный прокурор определил, что досудебное расследование дела будет вести Следственный комитет.
Для расследования создана следственная группа из наиболее опытных следователей. В качестве обвиняемых по делу проходят члены координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей.
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Следователи сообщили новые факты по уголовному делу Координационного совета оппозиции, в деле появился новый фигурант.
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