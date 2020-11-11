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Шестиклассница угрожала детям игрушечным пистолетом и уводила их в лес

11.11.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Шестиклассница из Бреста угрожала детям игрушечным пистолетом и, запугав, уводила их в парк, рассказали в МВД.

На школьницу пожаловались четыре жителя Бреста.

"В результате оперативно-поисковых мероприятий вечером 10 ноября на улице Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, когда она вела очередного ребенка в парк. Для устрашения жертвы она использовала игрушечный пистолет", – рассказали правоохранители.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Школьница рассказала, что навредить детям не хотела, а нападала на них "ради хайпа". Все происходящее они хотела снять на видео, а после выложить в сеть пранк-ролики о запугивании детей. Школьница надеялась, что тогда вырастет число ее подписчиков в соцсети.

Снимать происходящее на видео должен был ее знакомый, но он отказался от роли оператора.

Шестиклассница воспитывается в неполной семье, известно, что у нее случаются конфликты с мамой. В отношении матери школьницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. С самой девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Все это одиннадцатилетняя девочка делала ради видеороликов, благодаря которым выросло бы количество ее подписчиков в соцсетях.
 
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