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Суд арестовал "срочника", расстрелявшего троих человек под Воронежем
11.11.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Воронежский гарнизонный военный суд принял решение о заключении под стражу под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек, сообщила пресс-служба суда.
"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Что произошло на "Балтиморе"?
Утром в понедельник 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" Антон Макаров, проходивший срочную службу, зарубил топором офицера, чтобы завладеть оружием. После этого он
Нападавший скрылся с пистолетом. Спустя несколько часов после введения плана "Перехват" солдата задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района – в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.
В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.
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В минувший понедельник на военном аэродроме "Балтимор" солдат напал на офицера и сослуживцев. Ему грозит пожизненный срок.
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