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Суд арестовал "срочника", расстрелявшего троих человек под Воронежем

11.11.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Воронежский гарнизонный военный суд принял решение о заключении под стражу под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек, сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Что произошло на "Балтиморе"?

Утром в понедельник 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" Антон Макаров, проходивший срочную службу, зарубил топором офицера, чтобы завладеть оружием. После этого он открыл стрельбу. Среди убитых – офицер и два солдата. Еще один сослуживец Макарова был ранен, его госпитализировали.

Нападавший скрылся с пистолетом. Спустя несколько часов после введения плана "Перехват" солдата задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района – в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.

В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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В минувший понедельник на военном аэродроме "Балтимор" солдат напал на офицера и сослуживцев. Ему грозит пожизненный срок.
 
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