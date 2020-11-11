Под Петербургом муж-белорус зарубил топором жену в торговом центре

Источник материала: Tut.by

52-летний житель города Всеволожск в Ленинградской области, уроженец Беларуси, задержан по подозрению в убийстве своей 36-летней супруги, сообщает региональное управление Следственного комитета.



Елена и Сергей Шпак, фото из соцсетей

По данным 47news , днем 11 ноября уроженец Беларуси Сергей Шпак пришел в торговый центр «Лидер» во Всеволожске, где его супруга, уроженка Молдовы Елена Шпак в октябре открыла салон красоты.

Около 13.50 Шпак совершил нападение: он дождался жену после обеда и несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического оружия ( предположительно , из пистолета «Оса»), после чего, по версии СК, «нанес множественные удары тупым предметом». По сведениям ТАСС и «Фонтанки» , мужчина несколько раз ударил жену топором. От полученных травм она умерла.

Нападавшего по горячим следам задержал наряд ДПС, сообщили в региональной полиции. В СК рассказали, что подозреваемого допрашивают. В скором времени ему собираются предъявить обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте.

Причиной убийства, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, стал семейный конфликт. Супруги прожили вместе около семи лет, у них пятилетняя дочь, рассказали «Фонтанке» знакомые и клиенты Елены Шпак. Но около двух лет назад их отношения начали портиться, пишет 47news, также ссылаясь на знакомых погибшей.

В марте, пишет «Фонтанка», женщина ушла от мужа, забрав дочь. После этого Елена Шпак рассказывала знакомым, что муж ей угрожал, требовал закрыть салон красоты и говорил, что не хочет жить с ней в одном городе. Бывший работодатель Елены Шпак — Оксана (фамилия не указывается) рассказала 47news, что Сергей Шпак агрессивно вел себя по отношению к жене: «[Елена] говорила, что угрожал дома ножом, приходил на работу, скандалил. Последний раз, говорят, пришел к ней в салон и кричал, чтобы закрыла дело и уезжала, угрожал расправой».

В конце октября, рассказала одна из клиенток Елены Шпак, Сергей Шпак заманил супругу в квартиру, чтобы забрать зимние вещи, и силой отрезал ей длинную косу. 47news утверждает, что это случилось 22 октября и якобы только после этого женщина переехала на съемную квартиру. После инцидента с косой Елена Шпак, по словам ее клиентки, написала заявление в полицию и наняла охранника. Mash утверждает, что за три дня до убийства полицейские задержали Сергея Шпака, но затем по неизвестной причине отпустили. Представители МВД пока произошедшее не прокомментировали.