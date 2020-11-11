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Под Петербургом муж-белорус зарубил топором жену в торговом центре
Источник материала: Tut.by
52-летний житель города Всеволожск в Ленинградской области, уроженец Беларуси, задержан по подозрению в убийстве своей 36-летней супруги,
Около 13.50 Шпак совершил нападение: он дождался жену после обеда и несколько раз выстрелил ей в лицо из травматического оружия (
Нападавшего по горячим следам задержал наряд ДПС, сообщили в региональной полиции. В СК рассказали, что подозреваемого допрашивают. В скором времени ему собираются предъявить обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте.
Причиной убийства, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, стал семейный конфликт. Супруги прожили вместе около семи лет, у них пятилетняя дочь,
В марте, пишет «Фонтанка», женщина ушла от мужа, забрав дочь. После этого Елена Шпак рассказывала знакомым, что муж ей угрожал, требовал закрыть салон красоты и говорил, что не хочет жить с ней в одном городе. Бывший работодатель Елены Шпак — Оксана (фамилия не указывается) рассказала 47news, что Сергей Шпак агрессивно вел себя по отношению к жене: «[Елена] говорила, что угрожал дома ножом, приходил на работу, скандалил. Последний раз, говорят, пришел к ней в салон и кричал, чтобы закрыла дело и уезжала, угрожал расправой».
В конце октября, рассказала одна из клиенток Елены Шпак, Сергей Шпак заманил супругу в квартиру, чтобы забрать зимние вещи, и силой отрезал ей длинную косу. 47news утверждает, что это случилось 22 октября и якобы только после этого женщина переехала на съемную квартиру. После инцидента с косой Елена Шпак, по словам ее клиентки, написала заявление в полицию и наняла охранника. Mash утверждает, что за три дня до убийства полицейские задержали Сергея Шпака, но затем по неизвестной причине отпустили. Представители МВД пока произошедшее не прокомментировали.
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52-летний житель города Всеволожск в Ленинградской области, уроженец Беларуси, задержан по подозрению в убийстве своей 36-летней супруги.
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