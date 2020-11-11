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Белорус зарубил бывшую жену в маникюрном салоне под Петербургом
11.11.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Уроженца Беларуси, 52-летнего жителя Всеволожска Сергея Шпака, задержали по подозрению в убийстве 36-летней супруги, сообщает управление СК по Ленинградской области.
По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо своей бывшей жены, а затем "нанес множественные удары тупым предметом". По информации местных СМИ, Шпак зарубил ее топором.
"В результате следственно-оперативных мероприятий по "горячим следам" следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", – говорится в сообщении ведомства. От полученных травм женщина скончалась.
Причиной убийства, как пишут местные СМИ, стал семейный конфликт. Супруги прожили вместе около семи лет, у них есть пятилетняя дочь.
Следователи возбудили уголовное дело, максимальное наказание для белоруса – 15 лет лишения свободы.
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Зверское убийство случилось в городе Всеволожск Ленинградской области 11 ноября. По данным российских СМИ, причиной семейный конфликт.
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